PGIM Real Estate a réalisé plus de 35 Mds$ de transactions à travers le monde en 2019

(Boursier.com) — PGIM Real Estate réalise plus de 35 milliards de dollars de transactions à travers le monde en 2019 pour le compte de ses clients investisseurs internationaux.

Un total de 954 transactions a été conclu, dont 14,8 milliards de dollars d'acquisitions et de cessions en immobilier direct et un record de 20,5 milliards de dollars investis en dette immobilière.

"2019 a été une année très positive pour l'ensemble des activités de notre plateforme immobilière internationale" explique Eric Adler, chairman des activités immobilières de PGIM. "La collaboration renforcée entre nos différentes équipes et stratégies nous a permis d'améliorer notre service aux investisseurs et aux emprunteurs ainsi que créer de la valeur pour leur compte. Les perspectives pour 2020 sont très bonnes et nous sommes confiants quant à notre capacité à tirer avantage de la profondeur et de la taille de notre plateforme pour fournir un éventail complet de solutions en immobilier direct et en dette immobilière à nos clients et leur permettre d'atteindre leurs objectifs quels qu'ils soient."

Le volume de transactions total en 2019 s'élève à environ 29 milliards de dollars sur le continent américain (849 transactions), dont 11 milliards de dollars en immobilier direct et 18 milliards de dollars en dette ; 3,5 milliards de dollars en Europe (46 transactions), dont 1,8 milliard de dollars en immobilier direct et 1,7 milliard de dollars en dette ; ainsi que 2,7 milliards de dollars en Asie-Pacifique (59 transactions), avec 1,9 milliard de dollars en immobilier direct et 805 millions de dollars en dette.