Perivie : l'un des meilleurs PER du marché

(Boursier.com) — Dans un contexte inflationniste et de contraction du marché, le Plan d'Épargne Retraite de l'UMR affiche sa bonne santé avec un rendement du fonds EUR 2022 de 2,7% nets de frais. Des résultats qui viennent confirmer la bonne gestion de l'épargne des adhérents de l'UMR pour leur permettre une préparation financière de leur retraite en toute sérénité.

"Convaincu qu'une bonne préparation permet de préserver son niveau de revenu à la retraite, l'UMR a développé, dès 2019, une solution facilement accessible" commente l'établissement.

Perivie confirme son attrait auprès de tous les publics, qu'ils soient employés de la fonction publique, salariés du privé, ou professionnels indépendants. Cette solution est adaptée à tous les profils financiers avec notamment un choix entre un mode de gestion pilotée et un mode de gestion libre qui permet à chacun de pouvoir personnaliser ses placements et leur utilisation.

Grâce à ses frais de gestion parmi les plus bas du marché (0,6%) et un rendement du fonds EUR 2022 de 2,7% nets de frais, Perivie confirme son positionnement parmi les meilleurs PER du marché. Pour rappel, Challenges et Retraite.com ont attribué à Perivie le label des Meilleurs PER dans la catégorie "PER Individuel" pour récompenser la qualité de gestion de l'épargne et les performances proposées par ces produits.