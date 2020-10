Perial lance son programme RSE : PERIAL Positive 2030

(Boursier.com) — Le Groupe PERIAL dévoile ses objectifs en matière de RSE à horizon 2030. Dans un contexte mondial cristallisé autour d'enjeux environnementaux et sociaux plus que majeurs, le Groupe PERIAL est convaincu que la RSE doit structurer l'ensemble de ses activités.

C'est pourquoi le groupe lance son programme PERIAL Positive 2030 qui renforce ses engagements et fixe des objectifs ambitieux à horizon 2030, articulés autour de trois grands piliers :

-Le Climat, pour participer activement à limiter le changement climatique

-La Communauté, pour développer les conditions pour un bien-vivre ensemble pérenne

-Le Territoire, pour être un acteur de territoires plus inclusifs.

Chaque pilier se décline en quatre thématiques précisant les objectifs à atteindre à l'échelle du Groupe et de ses filiales, dans une logique d'activités à impacts positifs sur le climat, sur la communauté et sur le territoire.

Ce programme encapsule les actions menées historiquement par le Groupe PERIAL :

-A l'échelle de PERIAL Asset Management en ayant mis en place une stratégie d'investissement responsable déclinée sur l'ensemble de ses fonds, démarche qui a de nouveau été notée A selon les PRI de l'ONU en 2020.

-A l'échelle de PERIAL Développement en inscrivant au coeur des projets de promotion immobilière les enjeux de rénovation énergétique, de connectivité, de qualité sanitaire et de confort d'usage notamment

-A l'échelle du Groupe, le nouveau siège étant un exemple de sobriété énergétique et d'excellence en matière d'impacts sociaux.

Ce programme projette également une vision ambitieuse à horizon 2030 en sensibilisant l'ensemble des parties prenantes du Groupe.

"L'enjeu environnemental est ancré dans les activités du Groupe depuis de nombreuses années déjà. Grâce au programme PERIAL Positive 2030, nous renouvelons ces ambitions et précisons notre vision et nos engagements sur les enjeux sociaux et sociétaux à horizon 2030, explique Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL. " Nous sommes convaincus que les objectifs de ce programme sont alignés avec les attentes de nos clients, désireux de contribuer à la résolution des grands enjeux de société. Nous souhaitons démontrer que performance extra-financière et performance financière sont positivement corrélées."