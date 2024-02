PERIAL et la société de gestion PERIAL AM font évoluer leurs gouvernances pour répondre aux évolutions de marché

(Boursier.com) — Le groupe PERIAL et la société de gestion PERIAL Asset Management font évoluer leurs gouvernances pour répondre aux évolutions de marché et renforcer le développement durable et l'innovation.

Le groupe, présidé par Éric Cosserat, amorce son nouveau plan stratégique et renforce les organes de gouvernance des entités qui le composent au 1er janvier 2024. Côté société de gestion, l'ambition est de poursuivre le développement des relations avec les investisseurs, enrichir sa gamme de produits d'investissement et renforcer ses ambitions sur les critères ESG et en matière d'innovation. Pour réussir ce nouveau plan ambitieux, l'accent sera également mis sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et la transversalité.

Ainsi, le fund management réintègre le Comité de Direction de PERIAL Asset Management et la RSE y est désormais représentée. Depuis 2009 et le lancement de PfO2, la première SCPI à avoir placé les efforts environnementaux au centre de sa gestion, le développement durable est au coeur de la stratégie de PERIAL AM : la société de gestion a depuis déployé d'ambitieux objectifs d'amélioration des critères ESG sur l'ensemble de ses fonds. Avec la labélisation ISR de la SCPI Pf Hospitalité Europe au mois de décembre dernier, la petite dernière de la gamme, l'ensemble des SCPI et SCI gérées par PERIAL AM est désormais labélisé ISR, avec une volonté d'aller plus loin, en faisant notamment encore évoluer les stratégies de certains de nos fonds dès 2024.