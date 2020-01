Perial Asset Management : nouveaux records de collecte et d'investissements en 2019

(Boursier.com) — PERIAL Asset Management porte à plus de 725 ME le volume global d'investissements réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers au 31 décembre 2019. 433 ME sont déjà réalisés alors que 292 ME sont engagés pour être investis dans les premiers mois de 2020. La belle dynamique d'acquisition d'immeubles situés dans les grandes métropoles en France et en Europe, se poursuit.

La société de gestion a également réalisé près de 200 ME d'arbitrages. 94 ME sont actés et 105 ME sont sécurisés pour le début de l'année 2020.

PERIAL Asset Management porte ainsi à plus de 925 ME le total des transactions immobilières réalisées ou sécurisées en 2019.

Sur la même période, la société de gestion a enregistré pour ses 3 SCPI une collecte brute totale de plus de 525 ME. Cette collecte a été intégralement investie dans l'acquisition de nouveaux immeubles, avec un effet de levier positif pour la performance des fonds, tout en maintenant le taux d'endettement moyen des fonds en deçà de 20%. L'équilibre entre la collecte et les investissements, essentiel à la bonne gestion des fonds, est ainsi préservé.

PERIAL Asset Management gère aujourd'hui plus de 4,3 milliards d'euros d'actifs.

Perial Asset Management améliore les performances de ses 3 SCPI

En affichant des augmentations de prix de part pour ses 3 SCPI en 2019, PERIAL AM confirme sa volonté d'établir des prix de part qui reflètent la valeur du patrimoine immobilier de ses fonds.

PF Grand Paris, la plus ancienne SCPI du marché, s'inscrit dans la dynamique économique et immobilière du Grand Paris depuis sa réouverture en octobre 2017. Au 31 décembre 2019, la valeur du patrimoine continue sa progression et affiche une valeur d'expertise à périmètre constant de +4,1%.

En se référant aux valeurs d'expertise de 2018, la SCPI a augmenté son prix de part de +3,7% le 2 mai 2019, passant de 492 euros à 510 euros.

PFO2, la première SCPI du marché intégrant une démarche environnementale à sa stratégie de gestion a vu la valeur de son patrimoine progresser et affiche une valeur d'expertise à périmètre constant de +2,1% au 31 décembre 2019.

Pour rester cohérent avec les valeurs d'expertises 2018, le prix de part de la SCPI a augmenté le 1er avril 2019 de +1%, passant de 194 euros à 196 euros.

Au 31 décembre 2019, la valeur du patrimoine de PFO, SCPI diversifiée et investie dans les métropoles européennes au travers de baux longs, continue sa progression et affiche une valeur d'expertise à périmètre constant de +1,1%.

L'augmentation des valeurs d'expertises en 2018 a entrainé l'augmentation du prix de part de PFO de +2,1% le 1er juin 2019, passant de 946 à 966 euros.

Un virage européen résolument engagé

En 2019, 60% des investissements ont été réalisés en Europe, hors France pour les SCPI PFO et PFO2, contre 39% l'année précédente.

PERIAL AM a ainsi acquis son premier immeuble en Espagne en 2019 : un hôtel Travelodge situé à proximité immédiate de l'aéroport de Valence, pour le compte de la SCPI PFO. La classe d'actif hôtel constitue une opportunité de diversification intéressante offrant des flux locatifs lisibles grâce à des baux longs : plus de 18 ans pour cet hôtel espagnol.

Cette ouverture européenne élargit le champ de prospection de la société de gestion, lui permet de sourcer un grand nombre d'immeubles et donc de rester extrêmement sélective dans le choix de ses acquisitions, conformément aux politiques d'investissements des SCPI. Elle permet également de diversifier le patrimoine des SCPI et de les exposer à différents cycles économiques et immobiliers porteurs.

Cette stratégie s'est notamment traduite pour PFO2 par l'acquisition de l'immeuble Adam Smith dans le quartier d'affaire de Riekerpolder à Amsterdam. Un actif de bureaux de plus de 20.000 m2, entièrement rénové en 2019 et offrant de nombreux services à ses locataires.

Prolongement de la stratégie d'investissement dans le Grand Paris

Pour la SCPI PF Grand Paris, PERIAL AM a privilégié les investissements dans des marchés établis, qui bénéficieront à court ou moyen terme du réseau du Grand Paris express.

La dynamique locative et la liquidité de la première couronne ou de Paris 'intramuros' ont ainsi été recherchés. Nos équipes sont restées très sélectives en 2eme couronne en se concentrant sur les meilleurs marchés et les meilleures localisations.

Anthony Parc I, immeuble indépendant développant plus de 18.000 m(2) en bordure de l'A86, à proximité de la station RER B Croix de Berny, a ainsi été acquis au second trimestre 2019. Cet actif constitue une offre attractive à destination des utilisateurs recherchant des plateaux de grande surface, à des niveaux de loyer compétitifs, et bénéficiant d'une excellente visibilité et desserte au sud de Paris. En fin d'année, l'acquisition d'un hôtel particulier situé dans le 17e arrondissement parisien, au sein du quartier central des affaires, permet à la SCPI de maintenir son exposition dans un marché très défensif, offrant de bonnes perspectives de valorisation du capital et renforçant la liquidité du patrimoine de la SCPI.

Une ambition renouvelée pour 2020

En 2020, PERIAL Asset Management a pour ambition de réaliser plus de 800 millions d'euros d'investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion, en France ainsi que sur les marchés européens déjà identifiés. Après l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, PERIAL AM reste attentive aux opportunités situées dans les métropoles les plus dynamiques comme le Portugal, l'Autriche et la Finlande en 2020.

Avec l'évolution de la réglementation et la création en 2020 du futur label ISR immobilier auquel PERIAL AM souhaite rapidement soumettre sa SCPI PFO2, puis l'ensemble de ses fonds, l'évaluation des immeubles au travers d'un exigeante grille de critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG) sera renforcée.

Deux nouveaux fonds, dont un produit réservé à la clientèle institutionnelle, vont venir renforcer l'offre de PERIAL AM courant 2020. Ces fonds offriront aux investisseurs des expositions sur les secteurs du bureau et de l'hospitalité, et reposeront sur des thématiques maitrisées par PERIAL AM : le développement durable et l'Europe.

Enfin, l'année 2020 marquera le déménagement du siège social du Groupe PERIAL, au 34/36 rue Guersant dans le 17e arrondissement de Paris. L'immeuble à usage de bureaux, détenu en pleine propriété, développe une surface d'environ 5 700 m2. Le bâtiment est en cours de rénovation pour un emménagement prévu courant 2020.