(Boursier.com) — PERIAL Asset Management annonce l'obtention du label ISR par sa SCPI PFO. Créée en 1998, la SCPI PFO offre une double diversification aux épargnants, à la fois géographique et typologique.

Sa stratégie de gestion responsable vise à optimiser la résilience des immeubles face aux changements climatiques. Après PFO2, PF Grand Paris, et la SCI PERIAL Euro Carbone, il s'agit du 4e fonds géré par PERIAL AM à obtenir le label.

"La labélisation ISR de la SCPI PFO est une nouvelle étape franchie dans le cadre de notre ambitieux objectif qui vise à atteindre une gamme 100 % labellisée", explique Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset Management. "Travailler sur la résilience climatique des immeubles que nous gérons doit permettre à la SCPI, et à l'ensemble de la gamme, d'anticiper les évolutions futures de notre marché. A l'échelle du groupe, cette démarche prolonge notre Raison d'Etre et nous propulse dans l'épargne et dans l'immobilier responsables que nous contribuons à inventer".