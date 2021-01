Perial AM s'engage avec Nexity

Perial AM s'engage avec Nexity









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexity Property Management a été retenu, pour les trois années à venir, par PERIAL Asset Management pour opérer le property management de près de 300.000 m2 de son portfolio situé en France métropolitaine.

Lors du choix fait par Perial AM de confier à Nexity Property Management près de 300.000 m2 à opérer sur tout le territoire français, une attention particulière a été portée, à la politique Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et à la démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR) mise en application dans le cadre de la Charte PERIAL AM relative aux critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG).

Pour Loïc Hervé, Directeur général délégué PERIAL AM, " Les mandats de Property management rédigés notamment avec Nexity ont été signés pour une durée de 3 années. Cela témoigne de notre volonté de poser les bases d'un partenariat stable et profitable avec les opérateurs retenus".

Marie Zaiter, Directrice générale de NEXITY PM ajoute "PERIAL AM est probablement l'un des acteurs les plus avancés sur les sujets environnementaux, nous sommes donc très fiers de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs en matière d'ISR / RSE et ESG, en phase avec les engagements de Nexity pour un immobilier responsable".

Le Département Performance Durable & Innovation de Nexity PM, piloté par Joseph EL HADDAD et les équipes de Anne-Claire BARBERI, responsable RSE chez PERIAL AM seront chargés de co-construire livrables et méthodologies et d'assurer la mise en place et le suivi des leviers ESG.