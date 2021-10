Perial AM renforce son positionnement sur l'énergie verte

(Boursier.com) — En lien avec le programme PERIAL Positive 2030 qui renforce ses engagements et fixe des objectifs ambitieux à horizon 2030 en matière de RSE, le Groupe PERIAL annonce via son entité PERIAL Asset Management un partenariat auprès de Gaz Européen, acteur de référence sur le marché de l'énergie, afin d'approvisionner les parties communes et lots vacants du parc immobilier de la société de gestion en biogaz 100% renouvelable et français.

Ce partenariat complète ainsi le contrat déjà signé auprès d'ENGIE en 2015, assurant une alimentation électrique verte à toutes les parties communes et lots vacants des actifs gérés sur le territoire français.

Un engagement renforcé sur l'énergie verte

Après s'être associé a ENGIE en 2015 sur un contrat de fourniture multisites et multisegments pour basculer en énergie verte d'origine française 100% de ses contrats d'alimentation et ce, pour l'ensemble de ses fonds (SCPI / OPCI), PERIAL Asset Management va plus loin et se rapproche désormais de Gaz Européen pour alimenter aussi en gaz vert les parties communes et lots vacants de son patrimoine immobilier français (les contrats d'alimentation en énergie des parties louées étant de la seule responsabilité des locataires occupants).

La société PERIAL Asset Management renforce ainsi ses engagements environnementaux, portée par la conviction que les performances extra financières d'aujourd'hui préparent les performances de demain.