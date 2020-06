Perial AM renforce le patrimoine parisien de la SCPI PF Grand Paris

Perial AM renforce le patrimoine parisien de la SCPI PF Grand Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Perial Asset Management renforce le patrimoine parisien de la SCPI PF Grand Paris à travers l'acquisition du 6ème étage du 89-91 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème, auprès du Groupe Arcange.

Situé au coeur du quartier central des affaires parisien, l'immeuble bénéficie d'un environnement immédiat tertiaire et commercial très attractif et d'une bonne connexion en transports en commun. Il est constitué de l'intégralité du 6ème étage pour une surface locative de 1.300 m(2) et s'intègre au sein d'un ensemble immobilier de bureaux à proximité immédiate du Palais de l'Elysée.

Cet étage bénéficie de deux terrasses, et a fait l'objet d'une rénovation complète en 2019 afin de le doter d'un excellent niveau de prestations. Les locaux sont intégralement loués à un cabinet d'avocats, historiquement implanté dans l'immeuble, sur la base d'un bail ferme de 6 ans.

"Cette acquisition permet à PF Grand Paris de se doter d'un actif core au coeur du quartier central des affaires. La localisation, la grande dimension du plateau d'un seul tenant et les terrasses annexes font de ce lot de copropriété un bien très recherché sur le marché locatif, avec un bon potentiel de valorisation" précise Yann Guivarc'h, Directeur général de PERIAL Asset Management.