Perial AM poursuit le déploiement de ses investissements dans les métropoles européennes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Perial Asset Management poursuit le déploiement de ses investissements dans les métropoles européennes avec l'acquisition de l'immeuble de bureau "Ruhr Forum" à Essen pour le compte de la SCPI PFO, pour un montant de 27,2 ME.

L'immeuble de bureau se situe à Essen, 9e plus grande ville d'Allemagne, au sein d'un pôle tertiaire établi abritant 13 des 100 sièges sociaux des plus grandes sociétés allemandes (ThyssenKrupp, RWE, DB Schenker, Eon, etc.).

Localisée dans la partie centrale du bassin de la Ruhr dans le Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie, la ville a été élue Capitale européenne de la Culture en 2010 et s'est également distinguée par son statut de Capitale verte européenne en 2017.

L'immeuble dispose d'une surface locative de 10.900 m(2) répartis sur six niveaux et comprend 221 emplacements de parking en sous-sol. Il est entièrement loué à 3 locataires de premier rang dont le siège de Deutsche Post Immobilien GmbH.

Cet actif dispose ainsi d'une excellente desserte en transports en commun, à 3 minutes d'une station de métro U-Bahn permettant un accès rapide à la Station Centrale d'Essen, mais aussi routiers et aéroportuaire avec la proximité immédiate de l'autoroute A40 menant vers Duisbourg et Dortmund ainsi que l'aéroport d'Essen-Mülheim.