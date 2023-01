(Boursier.com) — PERIAL AM dévoile des résultats solides pour ses fonds immobiliers avec des taux de distributions compris entre 4% et 5,57% pour les fonds gérés par PERIAL AM.

PERIAL Asset Management dévoile les Taux de distribution 2022 de ses fonds :

-PF Grand Paris : 4,32%

-PFO : 5,57%

-PFO2 : 4,32%

-PF Hospitalité Europe : 4%

-Performance de la SCI PERIAL Euro Carbone : 4,17% pour les associés de la part A (Assureurs)

"L'année 2022 a été particulièrement dynamique sur le plan de la gestion de nos fonds. Les immeubles dans lesquels investissent les SCPI et la SCI gérées par PERIAL AM sont des actifs tangibles, que nous sélectionnons avec soin. Cette diversification à la fois typologique (différents secteurs d'activités) et géographique (en France et en zone Euro) mutualise notamment le risque locatif. Cette stratégie de diversification sera poursuivie et amplifiée l'année prochaine. Par ailleurs, l'indexation des loyers sur les indices de référence constitue un bouclier efficace face à l'inflation. Nous visons donc également de bons niveaux de performances potentielles pour nos fonds en 2023. " commente Laurent Boissin, Directeur Général Adjoint de PERIAL Asset Management

Les fourchettes de distribution prévisionnelles communiquées par la société de gestion s'élèvent ainsi pour l'année 2023 à :

-PF Grand Paris : comprise entre 4,10% et 4,40%

-PFO : comprise entre 5,30% et 5,80%

-PFO2 : comprise entre 4% et 4,40%

-PF Hospitalité Europe : 4% et 4,60%

-Performance prévisionnelle de la SCI PERIAL Euro Carbone en 2023 : 4% pour les associés de la part A (Assureurs).

Avertissement : les performances passées des SCPI ne reflètent pas leurs performances futures. Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s'agit d'un investissement long terme avec un horizon de placement de 8 ans, dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l'évolution du marché immobilier et du cours des devises. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts.