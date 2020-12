Perial AM annonce l'obtention du Label ISR par deux de ses fonds

(Boursier.com) — Perial Asset Management, société de gestion de SCPI indépendante, annonce l'obtention du Label ISR par deux de ses fonds : sa SCPI PFO? et sa SCI PERIAL Euro Carbonne. Cette labellisation récompense l'engagement de longue date de PERIAL AM pour l'intégration de critères ESG dans sa stratégie d'investissement et de gestion.

Entré en vigueur depuis le 23 octobre dernier, le référentiel du label ISR (Investissement Socialement Responsable) et son plan de contrôle intègrent désormais les fonds d'investissement immobilier.

PFO? : plus gros fonds immobilier à être labélisé ISR

La SCPI PFO? est née en 2009 d'une conviction forte de PERIAL Asset Management?: l'intégration des critères Environnementaux Sociétaux et de Gouvernance, ESG, au coeur de la stratégie d'investissement et de gestion d'une SCPI est une démarche créatrice de valeurs, partagée et durable. Elle est ainsi la première SCPI à s'être fixés dès sa création d'ambitieux objectifs de réduction de consommation d'énergies.

Plus de dix ans après son lancement, cet engagement sur la thématique environnementale a largement porté ses fruits puisque PFO? dispose désormais d'une capitalisation de plus de 2 Milliards d'euros, ce qui en fait une des 10 SCPI les plus importantes du marché (Source IEIF : SCPI - Analyse statistique au 30 septembre 2020). PFO? devient ainsi la première SCPI du 'TOP 10' à être labélisée ISR.

La SCPI rend compte de l'efficacité de ses actions au travers d'un rapport extra-financier répondant aux plus hautes exigences ESG du secteur. Comme l'ensemble des fonds gérés par PERIAL Asset Management, elle déploie une démarche d'Investissement Responsable globale, s'appuyant sur une grille d'évaluation de 60 critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sur chacun des 200 immeubles de son patrimoine, soit plus de 12.000 critères évalués en permanence par la société de gestion.

PERIAL Euro Carbone : la première SCI bas carbone du marché

Forte de son expertise acquise en matière environnementale depuis plus de 10 ans, PERIAL Asset Management a lancé début décembre la SCI PERIAL Euro Carbone (PEC), dont la stratégie bas carbone est rendue possible par des actions d'optimisation, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre des immeubles constituant son patrimoine.

En plus de contribuer significativement aux enjeux bas carbones européens, PERIAL Euro Carbone intègre une dimension participative en proposant aux investisseurs de choisir des projets dits de "compensation carbone" financés par la SCI. Le montant de ces compensations reflètera les émissions de gaz à effet de serre calculées lors d'un bilan carbone annuel, communiqué publiquement. La stratégie et la méthodologie bas carbone ont été co-construites en partenariat avec des experts reconnus.

"L'obtention de la labélisation ISR par deux fonds que nous gérons est une belle récompense pour PERIAL Asset Management. Nous sommes pionniers sur les thématiques Environnementales, Sociétales et de Gouvernance dans un secteur soumis à d'immenses enjeux. Nous avons construit nos stratégies d'investissement et de gestion en nous appuyant sur des convictions fortes : la prise en compte de la dimension extra financière est essentielle pour assurer la valorisation du patrimoine que nous gérons et rendre nos immeubles résilients. Nous créons aujourd'hui l'immobilier responsable de demain" explique Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL.