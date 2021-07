Perial AM annonce l'acquisition de l'immeuble "Les Portes d'Arcueil I"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PERIAL Asset Management annonce l'acquisition auprès de GECINA de l'immeuble "Les Portes d'Arcueil I" via son OPPCI Majestal 2 pour un montant d'environ 300 ME hors droits, investi principalement par les SCPI PF Grand Paris, PFO2 et la SCI PERIAL Euro Carbone. Cette acquisition, réalisée de gré à gré, correspond parfaitement à la politique d'investissement des fonds gérés par PERIAL Asset Management.

Conçu par l'architecte François Leclercq, développé et livré en 2006 par Icade, cet ensemble urbain situé au coeur du carrefour de la vache noire est l'égérie du quartier tertiaire de la ville d'Arcueil (94).

L'immeuble constitue le "Campus Orange", avec Les Portes d'Arcueil II & III : il accueille en effet le siège social d'Orange France avec un bail de 12 ans ferme.