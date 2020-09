Perial AM : acquisition d'un immeuble de bureaux à Ramonville

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PERIAL AM, pour le compte de la SCPI PFO, poursuit ses investissements en Région et réalise l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Ramonville (Toulouse).

Cet actif dispose d'une bonne visibilité au sud de la métropole toulousaine face à l'avenue Pierre Georges Latécoère et d'une très bonne desserte au pied de la station de métro "Ramonville" (ligne B) reliant le centre-ville en 15 minutes.

L'immeuble, de niveau RT2012, sera livré au 1er trimestre 2021 et développera une surface 2.100 m(2) de bureaux en R+2 et 55 emplacements de parkings. Il sera intégralement loué à Regus au travers d'un bail d'une durée ferme de 9 ans à compter de la livraison.

Cette acquisition est réalisée en VEFA auprès du Groupe CARLE, un promoteur référencé à Toulouse et Bordeaux.

"Grâce à cette acquisition en région, PERIAL AM poursuit sa stratégie de diversification territoriale au sein des marchés régionaux français les plus porteurs tout en répondant à des critères très sélectifs tant en termes de localisation, de desserte, ESG, et de solidité du locataire", précise Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL AM.