Perial AM acquiert un immeuble à Amsterdam pour 93 ME pour le compte de la SCPI PFO2

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PERIAL Asset Management poursuit ses investissements en zone euro pour sa SCPI PFO2 en acquérant l'immeuble Adam Smith à Amsterdam pour 93 MEUR auprès de Fortress Investment Group.

Cet immeuble de bureaux de 2002 a fait l'objet d'une rénovation complète en 2019 lui permettant de bénéficier d'un très bon niveau de performance énergétique grâce à une certification de grade A. Cet actif développe une surface de 20.786 m(2) sur 12 étages et dispose de 250 emplacements de parkings sur 2 niveaux de sous-sol.

Il offre désormais à ses locataires de nombreux services tel qu'un nouveau restaurant, un café bar et un mini market.

L'actif est actuellement occupé par 6 locataires de premier rang dont Knab Bank, TKB, ACN Europe et Tribes.

L'immeuble Adam Smith est situé dans le quartier de Riekerpolder, au sein d'un cluster de bureaux dynamique au Sud-Ouest d'Amsterdam entre South Axis et l'aéroport international de Schipol. Il bénéficie d'une très bonne accessibilité à proximité immédiate de l'autoroute A4, l'une des principales voies de circulation des Pays-Bas reliant Amsterdam, La Haye et Rotterdam. L'immeuble est également accessible en transports en commun par la gare d'Henk Sneevlietweg où circulent 2 lignes de métro desservant notamment la gare centrale d'Amsterdam.

"Dans un marché locatif dynamique mais sélectif, l'immeuble Adam Smith constitue une offre locative attractive à destination des grands utilisateurs exigeant la proximité du centre-ville, des services intégrés, des plateaux de grande surface, et une bonne accessibilité. Avec cette dernière acquisition, notre portefeuille hollandais est désormais constitué de 7 actifs situés à Amsterdam, Hoofdorp, Eindhoven et Utrecht, représentant une valeur globale d'acquisition de 308 ME. Perial poursuit ainsi sa diversification en zone Euro, au sein des marchés les plus dynamiques des grandes métropoles européennes" précise Yann Guivarc'h, directeur général de PERIAL Asset Management.

Dans cette transaction, PERIAL Asset Management était conseillé par l'Etoile Properties, le cabinet NautaDutilh N.V. (Coco van Zuiden), ainsi que LPA - CGR (Chloé Thiéblemont) pour le montage du financement bancaire qui a été assuré par Berlin Hyp AG (Benjamin Cartier-Bresson) conseillé par le cabinet Fieldfisher. Fortress Investment Group était conseillé par CBRE et Loyens & Loeff N.V.