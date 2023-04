PERIAL AM acquiert un hôtel 5* pour le compte de sa SCPI PFO en Catalogne

(Boursier.com) — La SCPI PFO a fait l'acquisition d'un hôtel 5 étoiles à Sitges, au Sud-Ouest de Barcelone (ESP) pour un montant de 63 ME auprès d'Angelo Gordon, gestionnaire mondial d'investissements alternatifs. Sitges est l'une des principales stations balnéaires de la côte méditerranéenne espagnole. Elle présente de nombreux attraits touristiques et business grâce à sa proximité avec la mer, la montagne ainsi qu'avec Barcelone. La ville est connue pour son dynamisme car de nombreux évènements y sont organisés chaque année. L'hôtel, idéalement situé à 10 minutes de la mer, est entouré d'un golf et bénéficie d'une grande attractivité...