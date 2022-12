Périal a vendu à Novaxia son immeuble Le Mozart à Clichy

(Boursier.com) — Périal a vendu à Novaxia son immeuble Le Mozart situé au 12-22 rue Mozart à Clichy. Situé à moins de 5 minutes à pied de la station St-Ouen (ligne 14 et RER C), cet immeuble développe une surface de 6 907m2 sur 3 étages. Il est composé à 52% de surfaces d'activité et 48% de bureaux. Il fera l'objet d'une régénération globale et d'une éventuelle mutation vers de nouveaux usages.

Les Conseils de Périal étaient Savills et Cushman & Wakefield.

Alexandre Wodka, Head of Investment de Savills France précise : "Cette transaction illustre la dynamique des villes bénéficiant désormais de transports multimodaux et incontestables. Le renouvellement urbain de Clichy et une rapide gentrification sont des facteurs essentiels d'attractivité pour les investisseurs en quête de création de valeur".