Patrizia obtient un important refinancement pour l'emblématique Commerzbank Tower à Francfort

(Boursier.com) — PATRIZIA , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a obtenu un refinancement pour l'emblématique tour Commerzbank Tower à Francfort sur la base de 55% de la Loan-To-Value (LTV), pour le compte de son client Samsung SRA Asset Management. Cet important financement de la part d'un consortium de banques menées par BayernLB pose les bases pour de futurs investissement ESG dans le bâtiment.

Philipp Schaper, CEO European Real Estate chez PATRIZIA, a déclaré : "La sécurisation du refinancement d'un actif aussi important est une étape majeure compte tenu de l'environnement économique difficile dans lequel nous évoluons. Il n'a jamais été aussi important de protéger les investissements des clients grâce à un financement solide, alors que nous entrons dans un nouveau cycle immobilier où la création de valeur sera le fruit d'une gestion d'actifs performante. La Commerzbank Tower est sans aucun doute l'un des immeubles les plus emblématiques de la finance européenne et ce nouvel accord de prêt avec des partenaires bancaires clés démontre que le financement de bureaux durables dans les emplacements de premier choix en Europe demeure intéressant."

Oliver Sill, Head of International Real Estate Finance and Funds chez BayernLB, a expliqué que la transaction avait été conclue avec succès grâce au professionnalisme et à la solide coopération entre les banques partenaires, pbb, LBBW et UniCredit, ainsi que PATRIZIA SE agissant en tant que gestionnaire d'actifs.

Conçue par le célèbre architecte Foster & Partners, la tour Commerzbank a reçu le Green Building Frankfurt Award en 2009. Elle est alimentée à 100 % en énergies renouvelables depuis 2008 et est certifiée LEED Gold. Le bâtiment promeut activement la biodiversité avec neuf jardins intérieurs, recycle les eaux de pluie pour ses installations sanitaires et est nettoyé exclusivement avec des matériaux biodégradables. Il est également équipé d'une technologie de bâtiment intelligent qui optimise le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que l'utilisation de l'éclairage.

Située au coeur de Francfort, la Commerzbank Tower est considérée comme l'un des bâtiments les plus emblématiques du quartier d'affaires de la ville célèbre dans le monde entier. Selon une étude de CBRE, Francfort se classe dans le Top 10 des villes européennes en matière d'investissements internationaux, et la croissance de son PIB et de ses emplois devrait dépasser celle de l'Allemagne tout entière entre 2023 et 2027, d'après Oxford Economics.