Patrizia lève 220 ME pour son fonds diversifié "PanEuropean"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, annonce une levée de fonds de 220 millions d'euros cette année pour son fonds PATRIZIA PanEuropean Property Limited Partnership ("PanEuropean" ou le "fonds"), le fonds "core" diversifié de référence du Groupe. Cette levée de fonds a été réalisée auprès de 11 nouveaux investisseurs institutionnels.

PanEuropean, qui a surperformé tous les fonds de l'indice MSCI Pan-European Property Fund sur une base annualisée de 5 ans, a également obtenu récemment un score GRESB de 5 étoiles, reflétant ses excellentes caractéristiques ESG, y compris sa stratégie Net Zero Carbon. Le fonds a conservé la première place dans son groupe de référence du GRESB pour la deuxième année consécutive.

L'équipe de gestion du fonds PanEuropean est dirigée par Flavio Casero, directeur, et Amirali Kasraie, gérant du fonds. Flavio Casero commente : "C'est une réussite majeure pour le fonds PanEuropean qui continue d'être reconnu pour ses références en matière de développement durable et sa surperformance par rapport à ses pairs. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos investisseurs de leur soutien et leur engagement apporté au fonds, particulièrement en cette période d'incertitude."

Amirali Kasraie, gérant du fonds, ajoute : "Le profil "core" solide du fonds et ses objectifs de rendement associés à un faible risque confirment leur attractivité pour de nouveaux investisseurs, comme l'illustrent les 220 millions d'euros collectés cette année. Nous restons bien positionnés pour poursuivre notre stratégie de croissance et de diversification du portefeuille en 2021 et au-delà, en nous appuyant sur les opportunités d'investissement offertes par le vaste réseau européen de PATRIZIA."

Cette année, le fonds PanEuropean a réalisé plus de 330 millions d'euros d'acquisitions, portant le montant d'actif brut à plus de 800 millions d'euros, avec pour objectif de dépasser le milliard d'euros en 2021. Les transactions les plus récentes comprennent l'acquisition de deux actifs logistique, l'un de 75.000 m(2) loué à Amazon à Madrid, en Espagne, et l'autre de 54.000 m(2) à Veghel, aux Pays-Bas.