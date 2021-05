Patrizia investit dans des bureaux à Bruxelles pour un nouveau fonds paneuropéen

(Boursier.com) — PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, investit dans l'immeuble de bureaux "M25" à Bruxelles pour le compte de ses clients. Celui-ci a été acquis via un fonds paneuropéen récemment lancé, pour un montant d'environ 22 millions d'euros auprès du groupe allemand Quadoro Investment.

L'immeuble belge a été sélectionné pour réaliser la première transaction du fonds par le biais de la société détentrice de l'immeuble City Land SA / NV. Le fonds paneuropéen a pour mandat d'investir environ 50 % de son capital en dehors de l'Allemagne, y compris le Benelux et les marchés nordiques.

L'immeuble multi-locataire de 3.133 m2 comprenant 17 parkings et 16 m2 d'espace d'archivage a été achevé en 2017 et est situé au 25 rue Montoyer, au coeur du quartier européen, qui présentait le taux de vacance de bureaux le plus bas (2,4%) de tous les quartiers de la ville à la fin du troisième trimestre de 2020.

L'immeuble M25 accueille 13 locataires de catégorie AAA+ dont l'éventail d'occupants inclut des sociétés de lobbying tel que l'Association médicale allemande ainsi que le fabricant Viessmann Belgium jusqu'à IBM, qui a récemment signé un nouveau bail de neuf ans. Désormais intégralement loué, l'actif de catégorie A, assorti d'un label BREEAM Very Good, correspond parfaitement au profil ESG du fonds. Le WAULT de plus de cinq ans jusqu'à la première résiliation de bail, garantit également des revenus pendant la phase de lancement du nouveau fonds.