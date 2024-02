(Boursier.com) — PATRIZIA annonce l'acquisition de 85% d'Atlantico, la troisième société italienne d'éclairage public intelligent, pour compléter son programme d'investissement de 750 millions d'euros dédié aux smart cities.

Après les acquisitions d'Ottima et de Selettra en 2022, cette opération permet au portefeuille de PATRIZIA dans l'éclairage public intelligent de croître de plus de 65%, pour atteindre les 360.000 points lumineux sous gestion et un total de 260 millions d'euros de capital engagé.

La plateforme a le potentiel de gérer jusqu'à un million de points lumineux dans plus de 400 municipalités en Italie d'ici 2028.

Avec cette acquisition, la stratégie phare de PATRIZIA consacrée aux projet de smart cities a entièrement engagé ses 750 millions d'euros aux États-Unis et en Europe.