Patrizia AG a vendu deux actifs logistiques situés dans la région de Madrid

(Boursier.com) — PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a vendu deux actifs logistiques situés dans la région de Madrid à Real I.S., gestionnaire d'investissements immobiliers. Le montant de la transaction avoisine les 150 millions d'euros.

PATRIZIA avait initialement acquis les deux actifs situés au sein des quartiers madrilènes de Getafe et Torrejón en 2015/2016. Les deux sites ont depuis été transformés en installations logistiques "prime", attirant des locataires tels qu'Amazon, Leche Pascual et GM Food.

Eduardo de Roda, directeur péninsule Ibérique de PATRIZIA, déclare : "Cet accord historique illustre comment, grâce à notre connaissance approfondie du marché local, nous avons acquis ces actifs au bon moment et au bon endroit. Nous avons une fois de plus démontré notre capacité à créer de la valeur de manière durable pour notre portefeuille ibérique grâce à notre gestion proactive des actifs et à notre expertise. Nous restons particulièrement investis dans la gestion de nos actifs logistiques, qui représentent près du tiers de l'ensemble de notre portefeuille immobilier en Espagne. Malgré les conditions de marché difficiles, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance dans la région."

L'actif situé à Getafe comprend un entrepôt de 60.000 m(2) loué à Amazon. Celui situé à Torrejón se compose de deux entrepôts multi-locataires d'une surface totale d'environ 50.000 m(2), actuellement loués à de grandes multinationales espagnoles telles que Leche Pascual et GM Food.

A la suite de cette transaction, le portefeuille logistique de PATRIZIA en Espagne englobe toujours plus de 500.000 m(2) et les actifs gérés sont évalués à près d'un demi-milliard d'euros. La valeur des actifs sous gestion de PATRIZIA en Espagne et au Portugal s'élève actuellement à plus de 1,3 milliard d'euros.