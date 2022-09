Patrizia actif en Italie

(Boursier.com) — PATRIZIA , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a investi près de 70 millions d'euros dans l'achat à terme d'un nouveau programme de logements étudiants purpose built (PBSA) en construction à Turin, pour le compte d'un de ses clients institutionnels internationaux.

Le site se trouve sur la Via Frejus, un emplacement stratégique à l'ouest du centre-ville, à moins d'un kilomètre de l'école polytechnique de Turin (Politecnico di Torino), qui accueille environ 33.000 étudiants, et à 3,5 kilomètres de l'Université de Turin, qui compte environ 81.000 étudiants.

Cet ensemble moderne comprend 582 chambres de type studio avec salle de bain, ainsi que de nombreuses installations telles qu'une salle de sport, des espaces d'étude, un sky lounge, une blanchisserie, un vaste espace vert extérieur et 142 places de stationnement en sous-sol. Le projet s'étend sur environ 13.000 m(2) d'espace résidentiel répartis sur cinq étages et est situé à 10 minutes à pied d'une station de métro et d'un arrêt de tramway.

Soutenant la stratégie ESG de PATRIZIA, le projet a été conçu pour obtenir la certification LEED Gold. Il intègre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité environnementale. Prévu pour ouvrir en septembre 2023, le projet sera livré par Stonehill Holdings, un promoteur paneuropéen spécialisé dans le logement étudiant.