Patrizia actif à Munich

(Boursier.com) — Patrizia , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a vendu, pour le compte de ses clients institutionnels, son projet de développement de bureaux sur le site MK 7 du quartier Werksviertel à Munich.

Le fonds de pension Wacker Chemie VVaG a acquis ce nouvel immeuble de standing afin de relocaliser le siège de l'entreprise chimique allemande, Wacker Chemie AG, dans le Werksviertel. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Le bâtiment offre plus de 18.000 m(2) d'espaces de bureaux flexibles sur six niveaux, ainsi que plus de 200 places de parking souterrain. Le bâtiment a été conçu par C.F. Møller, l'un des cabinets d'architectes les plus réputés du Danemark. L'achèvement de sa construction est prévu pour la fin de l'année 2023.