Patrizia : actif à Dublin

(Boursier.com) — Patrizia , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a investi près de 60 millions d'euros pour le compte de ses clients institutionnels dans The Eight Building, un immeuble de bureaux durable de catégorie A, situé dans le quartier Liberties de Dublin 8, le hub de l'innovation et des technologies en pleine croissance de la capitale irlandaise.

Conformément à la politique de durabilité de Patrizia, l'immeuble a été développé selon les normes LEED Gold et WiredScore Platinum, ce qui garantit une efficacité opérationnelle, une empreinte carbone réduite, de faibles coûts de fonctionnement, ainsi qu'une infrastructure numérique de pointe.