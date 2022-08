Patrizia : actif à Barcelone

(Boursier.com) — Patrizia , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a investi dans un portefeuille de logements étudiants purpose-built (PBSA) dans le centre de Barcelone, pour le compte de ses clients institutionnels.

Avec 20.468 m(2) d'espace résidentiel, le portefeuille, qui génère des revenus dès le premier jour, se compose de deux bâtiments avec parking et d'un total de 635 appartements. Le premier bâtiment, le "Marina", qui comprend 538 appartements, est situé dans le quartier 22@ de Barcelone. Le deuxième bâtiment, le "Poble Sec", compte pour sa part 97 appartements et se trouve dans le quartier de Sant Antoni.

Construits respectivement en 2009 et 207, les immeubles ont tous deux été entièrement rénovés en 2017 et bénéficient d'excellents équipements tels qu'une salle de sport, un salon, des salles de réunion, un amphithéâtre et cinq piscines sur le toit.

Eduardo de Roda, responsable de la péninsule Ibérique chez PATRIZIA, commente : "La mobilité croissante de la population étudiante espagnole et l'attrait grandissant des étudiants étrangers qui souhaitent étudier au sein de villes comme Barcelone signifient qu'il existe un manque structurel de logements étudiants de haut standing et purpose-built en Espagne. Notre dernière acquisition à Barcelone coche toutes les cases et plus encore, avec d'excellentes infrastructures à proximité et de nombreuses liaisons avec les moyens de transport."

Avec cette acquisition, PATRIZIA s'est constitué un portefeuille de logements étudiants véritablement paneuropéen, comprenant Copenhague, Dublin, Hambourg et maintenant Barcelone.

En incluant ce dernier investissement, PATRIZIA a acquis plus de 470 millions d'euros de logements étudiants au cours des 12 derniers mois. Cette transaction porte également à plus de 2 milliards d'euros les actifs sous gestion de PATRIZIA dans la péninsule Ibérique.