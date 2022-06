Patrizia : 100 millions d'euros pour son nouveau fonds de capital-risque

(Boursier.com) — Patrizia AG, partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a réalisé un premier tour de table de 100 millions d'euros pour son nouveau fonds de capital-risque, Sustainable Future Ventures ("SFV"). L'opération a attiré les capitaux d'un panel d'investisseurs constitué de fonds de pension, de family offices ainsi que d'opérateurs et d'investisseurs stratégiques en immobilier.

Wolfgang Egger, CEO et fondateur de PATRIZIA, déclare : "Nous sommes très heureux du succès de cette première levée de fonds de la part de notre nouveau fonds de capital-risque qui jouera un rôle essentiel dans la transition des actifs réels vers la neutralité carbone. La réduction de notre empreinte carbone dans les secteurs de la construction et de l'immobilier est le plus grand défi de notre époque. Dans ce contexte, il est primordial de financer les entreprises qui sont à la pointe de l'innovation durable. Outre l'immobilier et les infrastructures, le capital-risque en tant que produit offre à nos clients la perspective d'un retour sur investissement attractif et des avantages stratégiques, notamment pour les investisseurs disposant de portefeuilles immobiliers."

Le fonds nouvellement lancé, qui est le premier d'une nouvelle série de fonds, sera géré par les Partners Conan Lauterpacht et Matthew Chagan. Il ciblera les entreprises technologiques engagées dans la construction d'un environnement bâti plus durable, implantées à travers le monde avec une attention particulière pour celles installées en Europe.

Les investissements concerneront les sociétés arrivées à la fin de leur phase d'amorçage jusqu'à celles ayant atteint un stade de développement de Série B. Le fonds a déjà investi dans GBuilder et Liftango, deux entreprises leaders sur leurs marchés respectifs.