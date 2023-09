Patrimonia fête sa 30e édition !

(Boursier.com) — Pour sa 30e édition, les mardi et mercredi 26 et 27 septembre prochains à Lyon, la Convention Patrimonia, créée en 1994, annonce des chiffres record qui témoignent de son succès auprès des professionnels de la gestion de patrimoine.

Au total, au cours des deux jours de la Convention, c'est plus de 8.300 participants qui sont attendus dans les allées du salon. Un succès qui doit beaucoup à la formule savamment dosée par les organisateurs de la convention (le Pôle Assurance Finance du Groupe Infopro-Digital dirigé par Annelies HELMER) qui propose, d'une part, la vitrine commerciale d'un très grand salon (près de 380 partenaires exposants seront présents en 2023) et, d'autre part, un contenu éditorial très riche digne d'un congrès professionnel de premier plan avec plus de 110 prises de parole...