Patrimonia confirme sa tenue les 1er et 2 octobre au Centre des Congrès de Lyon

Patrimonia confirme sa tenue les 1er et 2 octobre au Centre des Congrès de Lyon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'édition 2020 de Patrimonia, évènement phare de la gestion de patrimoine, aura bien lieu ! L'ensemble des professionnels aura le plaisir de se retrouver à Lyon pour échanger et participer à la relance du secteur. 180 partenaires-exposants seront présents, ainsi que les principales associations professionnelles - l'Anacofi, la CNCEF, la Compagnie des CGP, l'AFG - qui confirment leur soutien et prendront la parole lors de la Convention.

Côté programmation, Patrimonia affiche un programme riche : 4 conférences plénières avec des invités de renom rythmeront les deux jours, ainsi qu'une quarantaine de prises de parole. De plus, 27 sessions de formation validantes seront offertes aux conseillers.

Dispositif sanitaire

Le dispositif sanitaire a été construit et validé en collaboration avec la Préfecture du Rhône et l'ARS avec lesquelles les équipes de Patrimonia travaillent en étroite collaboration.Ce dispositif permettra de maîtriser et de réguler les flux afin de respecter le nouveau seuil imposé de 1000 participants à l'instant T sur la Convention (hors exposants). Cette nouvelle mesure s'ajoute bien entendu au protocole sanitaire mis en place.

Ce protocole sanitaire a déjà été déployé avec succès sur les salons organisés par le groupe Infopro Digital depuis début septembre, dont le SIDO au Centre de Congrès de Lyon, lieu où se tiendra Patrimonia. Le respect des règles sanitaires y a été exemplaire et n'a nullement entravé la qualité des échanges entre exposants et visiteurs.

"Les conditions sont donc réunies pour que la profession, ses entreprises, ses collaborateurs puissent s'appuyer sur Patrimonia comme vecteur de développement économique pour relever le défi de la crise Covid" concluent les organisateurs...