Patrimmofi se renforce dans la gestion de fortune

(Boursier.com) — Le groupe Patrimmofi a réalisé l'acquisition du cabinet parisien Haskell Patrimoine Conseil (HPC) qui représente 100 millions d'euros d'encours financiers. Frédérick Haskell, fondateur d'HPC en 2009 entre au capital du groupe de façon significative et rejoint l'équipe des "dirigeants entrepreneurs associés".

Haskell Patrimoine Conseil est spécialisé en Gestion de Fortune et propose un accompagnement global et sur-mesure qui s'inscrit dans le temps, à la manière des anciens notaires de famille, mais avec la technicité et la compétence des family office d'aujourd'hui.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, déclare : "Nous nous réjouissons d'accueillir Frédérick Haskell et son équipe qui partagent entièrement notre vision de la gestion de fortune dédiée à une clientèle exigeante et alliant proximité, pédagogie et performance. Et d'ajouter : "Avec cette opération, nous renforçons notre rythme de croissance externe, tout en

maintenant la forte progression de notre croissance organique".