Patrimmofi annonce avoir réalisé l'acquisition du cabinet ASFIDIA

(Boursier.com) — Le groupe Patrimmofi annonce avoir réalisé l'acquisition du cabinet de gestion de patrimoine ASFIDIA, basé à Montpellier. Hervé Lebas, fondateur de Asfidia, rejoint l'équipe comme dirigeant entrepreneur associé du groupe. Son arrivée renforce les compétences financières du groupe, notamment auprès des personnes morales et des chefs d'entreprise.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir un professionnel de haut niveau qui va porter nos couleurs dans sa région, stimulant ainsi notre développement." Et d'ajouter : "Nous intensifions notre croissance : c'est notre 3ème acquisition en 12 mois et nous venons de battre un nouveau record au premier trimestre avec une collecte de 83 millions, en progression de 35% par rapport à 2021, déjà très en avance sur nos objectifs."

Hervé Lebas, Fondateur de Asfidia, se dit très satisfait de rejoindre un groupe structuré et ambitieux : "Ce rapprochement va nous permettre d'étendre le champ de nos activités plus particulièrement à l'immobilier, au private equity et à l'investissement en Art."