PASQAL lève 100 ME pour faire progresser l'informatique quantique à base d'atomes neutres

(Boursier.com) — PASQAL , leader dans le domaine de l'informatique quantique à base d'atomes neutres, annonce une augmentation de capital de 100 millions d'euros en equity. Ce tour de série B a été mené par un nouvel investisseur, Temasek, société d'investissement dont le siège est basé à Singapour qui fait son entrée au capital de la société, le fonds du Conseil européen de l'innovation (EIC), Wa'ed Ventures et le fonds Large Venture de Bpifrance. Les investisseurs historiques Quantonation, le Fonds Innovation Défense, Daphni et Eni Next, la branche capital-risque d'Eni, participent également à ce tour de financement.

"Nous sommes fiers d'investir dans une startup que nous suivons depuis des années, qui travaille sur une technologie à très fort impact et qui résoudra plusieurs des défis les plus critiques du monde, déclare Nicklas Bergman, fund advisor de l'EIC. Les développements de PASQAL dans le domaine de l'informatique quantique en ont fait un leader du secteur en Europe et dans le monde. Nous sommes ravis de participer à leur incroyable croissance et de contribuer à leurs impacts sur le long terme."

Un acteur leader à l'échelle mondiale

Cette opération permettra à PASQAL de poursuivre le développement de son ordinateur quantique à atomes neutres. Celui-ci offrira des avantages commerciaux pour le développement de cas d'usages industriels par rapport aux supercalculateurs classiques, dès 2024.

"Les ingénieurs de PASQAL ont transformé une recherche fondamentale de rayonnement mondial en un système facile d'utilisation susceptible d'apporter des avantages considérables au monde, déclare Alain Aspect, co-fondateur de PASQAL et lauréat du Prix Nobel de physique 2022. Je suis incroyablement fier de leurs réalisations et impressionné par la reconnaissance de la communauté des investisseurs."

Montée en puissance

Avec ce nouveau financement, PASQAL prévoit d'accélérer ses efforts de recherche et développement pour construire, à court terme, un ordinateur quantique de 1.000 qubits et, à long terme, des architectures tolérantes aux erreurs. La société prévoit également d'augmenter la production de ses ordinateurs quantiques et d'accélérer le développement d'algorithmes propriétaires pour les clients de verticales de marché clés, dont l'énergie, la chimie, l'automobile, la mobilité, la santé, la technologie d'entreprise, la finance...

PASQAL utilisera également ce financement pour renforcer sa présence à l'international. Ainsi, la start-up prévoit cette année d'étendre son implantation en ouvrant notamment des bureaux en Asie, tout en développant ses activités existantes en Europe et en Amérique du Nord. PASQAL, qui compte 100 collaborateurs, entend doubler ses effectifs dans les prochains mois.

"Nous sommes prêts à livrer un ordinateur quantique capable de débloquer des avantages commerciaux pour nos clients, et ce tour d'investissement nous aidera à atteindre cet objectif d'ici 2024, déclare Georges-Olivier Reymond, Président et co-fondateur de PASQAL. Cette levée de fonds valide la technologie à atomes neutres en tant que plateforme de premier ordre pour livrer des applications quantiques réelles, et nous sommes fiers de voir son potentiel reconnu par des investisseurs".