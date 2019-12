Partners Finances : plus de 100 recrutements en 2019

(Boursier.com) — En 2019, Partners Finances et ses différentes marques en regroupement de crédits ont poursuivi leur développement tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des implantations de locaux.

Aux quatre coins de la France, le Groupe Partners Finances a ouvert de nouveaux bureaux dans les villes de Strasbourg, Lyon, Niort, Rennes, Lille et Bordeaux. Ces différentes ouvertures de sites ont donné lieu à de nombreuses sessions de recrutement afin de constituer les équipes de A à Z.

Entre décembre 2018 et décembre 2019, ce sont 105 collaborateurs qui sont venus renforcer les effectifs des sociétés de rachat de crédits du Groupe. Ce sont principalement des postes de chargés de clientèle qui demandent écoute, rigueur et analyse mais également des postes de supervision qui ont été pourvus.

Partners Finances, Crédistor et Greeniz prévoient un développement commercial multi-produits et poursuivront donc leur politique de recrutement soutenue avec un objectif d'environ 140 collaborateurs supplémentaires en 2020...