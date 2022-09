Partenariat signé entre l'AFPC, France Angels et France Invest

(Boursier.com) — Le label 'hi France' s'appuie sur un partenariat fort avec France Angels et France Invest qui chacun s'engage à faire participer au moins un représentant de leur réseau aux comités de labellisation trimestriels, à faire la promotion des entreprises labellisées et à s'associer à un événement permettant une mise en visibilité et des rencontres entre les entreprises labellisées et les investisseurs en capital.

Rappelons que Jean-Luc Beylat, Président de l'AFPC, Jacques MELER, Co-Président de France Angels, et Alexis Dupont, Directeur Général de France Invest, ont signé une convention le 9 juin dernier qui entérine le partenariat déjà engagé.

"Ce partenariat signé avec France Angels et France Invest assurent l'implication de professionnels de la levée de fonds lors de la labellisation " hi France ". Il démontre la plus-value des pôles dans l'accompagnement au financement privé. Via les pôles les entreprises bénéficient de regards d'experts de l'innovation aussi bien technologique que marché" commente Jean-Luc Beylat - président de l'AFPC.

"Les Business Angels étant très souvent les premiers investisseurs privés lors des 1ers tours d'amorçage des start up innovantes, il était évident pour la Fédération que nous représentons, de nous associer à la démarche de hi France consistant à valider les technologies et leur potentiel. Cette démarche vise à réduire l'incertitude autant que possible lors de la phase la plus risquée de l'investissement" estime Jacques Meler - président de FRANCE ANGELS

"L'innovation est au coeur des préoccupations des acteurs du capital-investissement. Il est important de mettre en avant les projets innovants en recherche de financement. Nous sommes donc très heureux d'y contribuer grâce au Label Hi France. C'est un gage de qualité pour les porteurs de projets innovants et de visibilité" conclut Alexis Dupont - président de FRANCE INVEST.