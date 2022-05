Partenariat entre Boursorama Banque et Homunity

(Boursier.com) — Homunity , plateforme de crowdfunding immobilier, a signé un partenariat avec Boursorama Banque, leader de la banque en ligne en France, pour proposer ses solutions d'investissement immobilier à ses clients.

Société d'investissement spécialisée dans l'immobilier et filiale à 100% de Tikehau Capital, Homunity propose désormais son offre aux clients de Boursorama Banque.

Depuis sa création en 2014, Homunity a financé plus de 350 projets pour un montant dépassant les 400 ME et affiche un rendement moyen de 9,02% (*) depuis sa création.

Ce partenariat permet aux clients de la banque en ligne de diversifier leurs investissements et de placer une partie de leur capital dans une classe d'actifs innovante, dotée d'un rendement potentiel attractif et sur une courte durée.

"C'est un partenariat stratégique qui va nous permettre de mieux accompagner les promoteurs immobiliers, que ce soit des promoteurs de petite taille comme ceux cotés en Bourse. Nous pourrons être plus réactifs en leur apportant jusqu'à 8 millions d'euros sur une opération en seulement quelques jours, conclut Quentin Romet, co-fondateur d'Homunity. Cela aura également un impact au niveau du secteur du crowdfunding immobilier, et de son développement. Avec un partenariat de cette taille, l'évangélisation de ce marché et ce type d'investissement ne font que s'accélérer, laissant présager une collecte supérieure à 1 milliard d'euros en 2022".

(*) Les performances passées ne présagent pas des performances futures