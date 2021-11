Partech double sa force de frappe dans le financement du growth européen avec son second fonds de 750 M$

(Boursier.com) — Partech , le fonds d'investissement global dédié aux nouvelles technologies, annonce le closing de Partech Growth II, son deuxième fonds Growth, à 750 millions de dollars.

Le fonds a dépassé la taille cible et a pu compter sur le soutien de plus de 45 investisseurs institutionnels, fondations, fonds de pension, assureurs et fonds de fonds, ainsi que de plus de 40 family offices, entrepreneurs et business angels, répartis dans dix pays en Europe, Amérique du Nord et Asie, et ce malgré une levée de fonds en distanciel en raison de la pandémie.

Partech Growth II accompagne déjà 5 entreprises en France, aux Pays-Bas, en République Tchèque, et en Suède. Parmi celles-ci, deux sociétés basée à Paris: Rouje, la DNVB fashion française pour femmes et Skello, la solution SaaS de planification et de management du personnel; Studocu, la plateforme de partage de connaissances basée à Amsterdam et utilisée aujourd'hui par plus de 15 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur. Le portefeuille du fonds inclut également Rohlik, un service en ligne de livraison de courses alimentaires, lancé à Prague et qui intègre l'ensemble des opérations, de l'approvisionnement à la logistique du dernier kilomètre ou encore Billogram, la plateforme spécialiste de la gestion des paiements récurrents basée à Stockholm.

"Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs internationaux, qui ont exprimé leur confiance dans la stratégie de notre fonds. C'est grâce à leur soutien que nous pouvons soutenir la communauté d'entrepreneurs tech en Europe et continuer d'accompagner stratégiquement les entrepreneurs de notre portefeuille dans leur développement", a déclaré Omri Benayoun, General Partner du fonds Growth.