Paris conforte sa position de place financière leader de l'UE

(Boursier.com) — Les Rencontres Financières Internationales (International Financial Forum) de Paris EUROPLACE se sont tenues hier mardi à Paris, associant plus d'un millier de participants d'Europe, des Etats-Unis, de Chine et du Japon.

Augustin de Romanet, Président du Groupe ADP, Président de Paris EUROPLACE, a souligné que, dans le cadre du Brexit, la Place de Paris conforte sa position de place financière leader de l'Union Européenne, avec 24% de part de marché, à comparer à 20% pour Francfort, et 4.000 emplois directs en cours de création ou relocalisation par les grandes banques internationales (Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura) et les fonds d'investissement qui accélèrent leur localisation sur le continent européen (BlackRock, Citadel, nouvellement implanté à Paris, Schroder), soit une dizaine de milliers d'emplois créés, avec les emplois indirects.

La visite, hier, de la nouvelle implantation de JPMorgan par le Président de la République est un signal fort du soutien apporté par les Pouvoirs Publics à l'attractivité de la Place de Paris...

Xavier Girre, Directeur exécutif en charge de la direction financière du Groupe EDF et Président du Collège Entreprises de Paris EUROPLACE, a annoncé la publication du nouveau rapport "Emetteurs : le choix de la place de Paris", coordonné par Paris EUROPLACE, qui souligne la très forte dynamique de la reprise des introductions en Bourse sur la Place de Paris, depuis le début de l'année 2021 : plus de 1,4 milliard d'euros de capitaux levés dans le cadre de 23 opérations.

Paris accueille, aujourd'hui, 55% de l'ensemble des sociétés cotées sur Euronext, contre 21% pour Oslo, 9% Bruxelles, 8% Amsterdam. D'ici 2025, de 20 à 30 IPOs supplémentaires pourraient être lancées par les sociétés de la French Tech...