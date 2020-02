Paref Gestion : finalisation d'une acquisition d'envergure d'un portefeuille de 11 actifs pour le compte de la SCPI Interpierre France

Paref Gestion : finalisation d'une acquisition d'envergure d'un portefeuille de 11 actifs pour le compte de la SCPI Interpierre France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PAREF Gestion annonce avoir finalisé l'acquisition pour le compte de la SCPI Interpierre France du portefeuillle "Lumière" composé de 11 actifs et pour un montant total de 41,7 ME.

Situé en France dans des zones tertiaires et d'activités de premier plan telles que Bordeaux, Grenoble, Lyon et Nantes, le portefeuille est composé de 10 actifs à usage mixtes, 1 actif de bureaux, et totalise une surface supérieure à 40.000 m2.

Ce portefeuille présente un taux d'occupation de 99% avec des locataires de qualité et près de la moitié des baux avec une maturité au-delà de 9 ans.

Suite à cette acquisition, le montant de l'actif sous gestion de la SCPI Interpierre France augmente de 36% pour atteindre 150 MEUR.

"Je me réjouis de cette très belle acquisition, qui illustre la stratégie de développement d'Interpierre France et sa pénétration au coeur des régions françaises les plus dynamiques. Dans un contexte de forte croissance pour PAREF Gestion, nous sommes très confiants dans notre capacité à poursuivre la constitution d'un patrimoine d'immobilier d'entreprise de qualité et à créer de la valeur sur le long terme pour nos associés" a commenté Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion