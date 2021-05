parcelLab a sécurisé une levée de fond de 112 M$

parcelLab a sécurisé une levée de fond de 112 M$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — parcelLab , leader mondial de la gestion de l'Operation Experience, a annoncé aujourd'hui avoir sécurisé une levée de fond de 112 millions de dollars US / 92,5 millions d'euros en Serie C.

Ce tour de table a été mené par la société mondiale de capital-risque et d'investissement privé Insights Partners et Endeit Capital. Les investisseurs existants, Capnamic Ventures et coparion, ont également contribué à cette dernière levée de fonds qui permettra au leader de la catégorie Operation Experience de poursuivre sa mission qui consiste à rapprocher les marques et leurs clients lors de l'expérience "post-achat".