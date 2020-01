Pantheon annonce un accord stratégique en France

Pantheon annonce un accord stratégique en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pantheon annonce aujourd'hui un accord exclusif en France avec Kermony Capital. Kermony Capital, basée à Paris, est dirigée par Michael Sfez, disposant de plusieurs années d'expérience sur les marchés financiers, y compris les actifs non cotés.

M Sfez a travaillé au sein de Russell Investments pendant 19 ans et a été Directeur Général de Russell Investments France entre 2011 et 2019 avant de fonder Kermony Capital pour fluidifier l'accès aux acteurs de premier plan dans les actifs non cotés et alternatifs.

Dès aujourd'hui, Kermony Capital, dans le cadre de cet accord exclusif, mettra en relation Pantheon, la société d'investissements non cotés internationaux, active dans le Capital Investissement, l'Infrastructure, les Actifs Réels et la Dette Privée depuis quatre décennies, avec les investisseurs institutionnels et professionnels français. Cet accord vise à faciliter l'accès local aux capacités de Pantheon et à développer sa visibilité en France.

Daniela Konrath, Partner dans l'équipe Relations Investisseurs de Pantheon, déclare : "M. Sfez combine une riche expérience dans le marché institutionnel financier avec un vaste réseau local. D'autre part, un certain nombre de professionnels chez Pantheon ont travaillé avec Michael dans le passé. Kermony Capital dispose d'une culture similaire à la nôtre et nous nous réjouissons de travailler ensemble" "Je suis heureux d'annoncer cet accord stratégique avec Pantheon. Je considère que Pantheon est l'un des acteurs les plus expérimentés et réguliers des marchés non cotés internationaux" se félicite Michael Sfez, Président de Kermony Capital.

"La société offre des compétences extrêmement spécialisées, combinées à des ressources mondiales considérables et une souplesse opérationnelle pour accéder aux classes d'actifs non cotés clés. J'estime que Pantheon présente les qualifications que les investisseurs professionnels français recherchent dans leurs prestataires alternatifs tout en apportant une solution complémentaire aux options traditionnelles disponibles sur le marché français. Avec des facteurs tels que la Loi Pacte et le besoin de rendement dans l'environnement actuel de faible taux, je suis très optimiste à l'égard du potentiel pour les actifs non cotés en France" précise Michael Sfez.