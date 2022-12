Pando2 lève 1 million d'euros auprès d'Airvance

(Boursier.com) — Pando2 , start-up dédiée à la supervision et gestion de la qualité de l'air intérieur et extérieur, annonce ce jour avoir finalisé une première levée de fonds de 1 million d'euros. Grâce aux moyens supplémentaires dont elle dispose, la startup prévoit de doubler ses effectifs et de tripler son chiffre d'affaires sur 2023.

Le Groupe Airvance, leader européen du traitement de l'air, est le principal investisseur de ce tour de table. L'arrivée de cet actionnaire stratégique au capital de Pando2 va générer de fortes synergies technologiques et commerciales avec un déploiement de l'offre Pando2 dans les pays européens où le Groupe Airvance est déjà implanté.