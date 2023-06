Palatine Europe Sustainable Employment Intègre Palatine France Emploi Durable

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa politique d'investissement de conviction Palatine Asset Management annonce la fusion de sa SICAV Palatine France Emploi Durable avec le fonds Palatine Europe Sustainable Employment.

Avec cette absorption Palatine Europe Sustainable Employment, géré par Bruno VACOSSIN depuis sa création en 2010, atteint une taille critique de plus de 400 ME. Ce fonds Article 9 dont l'objectif d'investissement est axé sur l'emploi durable permet à ses porteurs d'accéder à un large univers d'investissement avec des risques pays, économique et sectoriel plus équilibrés.

"Nos choix sont fondés sur la volonté d'offrir à nos clients et partenaires une performance financière de long terme, il est évident que les entreprises qui mettent l'accent sur le capital humain vont transformer la plus-value sociale en plus-value financière" indique Michel Escalera, DG de Palatine Asset Management. "En effet l'emploi durable est un cercle vertueux car l'engagement du corps social génère productivité et compétitivité pour in fine proposer une meilleure performance économique et contribuer à une transition positive".

Palatine Europe Sustainable Employment : un impact positif sur l'emploi en Europe

Palatine Europe Sustainable Employment est un fonds SFDR Article 9 labellisé ISR de classification Actions des pays de l'Union Européenne et doté d'un bilan bas carbone.

Dans un contexte qui a montré les limites de la globalisation et la nécessité de relocaliser les activités stratégiques en France et en Europe, le fonds 5 étoiles et 5 globes Morningstar a un objectif d'investissement social consistant à sélectionner des entreprises européennes qui ont un impact positif sur l'emploi en Europe en fondant leur développement sur le capital humain : création de meilleurs emplois, couverture sociale de qualité, formation, mixité, inclusion, développement économique local.

"Palatine Europe Sustainable Employment permet de concilier les objectifs de performance financière et sociale attendus par les investisseurs, nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir la possibilité de donner sens et valeur à leurs investissements" souligne Bruno Vacossin, Gérant de Palatine Europe Sustainable Employment.