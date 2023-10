Pacifica inaugure sa première Unité de Gestion des Sinistres (UGS) bas carbone à Caen

(Boursier.com) — En présence de Guillaume ORECKIN, Directeur général délégué de CAA et Directeur général de Pacifica ; de Patricia BOUCHARD, Directrice générale adjointe du Crédit Agricole Normandie ; de Delphine JEAN, Présidente de Foncim ; de Franck HELARY, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, et de M. Florian FAUDAIS, Maire adjoint de la commune de Fleury-sur-Orne, Pacifica, filiale assurances dommage de Crédit Agricole Assurances, a inauguré ce jour sa première UGS bas carbone dans la communauté urbaine de Caen la mer.

Après des travaux débutés en mars 2022, ce nouveau bâtiment d'une superficie de 1.800 m(2) situé à Caen la mer, dans la commune de Fleury-sur-Orne, qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux, accueille une centaine de collaborateurs depuis cet été. S'agissant d'une UGS de protection juridique, la mission des gestionnaires de Pacifica est d'accompagner les clients du groupe Crédit Agricole dans la gestion des litiges qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, de l'information juridique à la procédure judiciaire si nécessaire, en passant bien évidemment par toutes possibilités de solutions amiables.

En lien avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, qui oeuvre contre le réchauffement climatique, cette première UGS est labélisée et certifiée bas carbone, avec notamment le recours au bois, l'intégration de matériaux de réemploi et raccordement au chauffage urbain.

Dotée de panneaux photovoltaïques, d'un espace extérieur conçu avec un écologue pour favoriser le développement de la faune et de la flore, de conditions pour encourager la mobilité douce avec une soixantaine de places de parking comprenant des recharges électriques, ainsi qu'un local à vélo, elle répond aux labels et certifications suivants : label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau excellent, bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale) niveau excellent, et label E+C- (Energie Positive et Réduction Carbone).

Les prochains sites bas carbone verront le jour en 2024, dans les villes de Saint-Etienne, Dijon et Pau, avec la création d'une centaine d'emplois pour chacun d'eux.

Guillaume ORECKIN, Directeur général délégué de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Pacifica, déclare : " Nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui notre premier immeuble bas carbone à Fleury-sur-Orne, confortant notre présence dans les territoires aux côtés des Caisses régionales. En lien avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole Assurances, il illustre les trois engagements forts de Pacifica : lutter contre le réchauffement climatique, être au plus proche des territoires et développer le métier assurance avec nos banques partenaires. Favorisant les nouvelles de méthodes de travail, ce bâtiment bas carbone offre un environnement optimal et garantit un bien-être au quotidien pour nos collaborateurs, engagés pour accompagner nos clientsdans la gestion de leurs sinistres ".

Pascal DELHEURE, Directeur général du Crédit Agricole Normandie, souligne : "Crédit Agricole Normandie est fier d'être partie prenante dans la construction de l'unité de gestion des sinistres Pacifica, bâtiment labélisé bas carbone. Etre acteur de ce projet concrétise notre engagement en faveur de l'emploi. Ce choix du groupe Crédit Agricole de décentraliser en région ses plateformes d'expertise apporte des opportunités nouvelles, notamment pour des jeunes du territoire, ayant une formation de juriste par exemple, d'y trouver un emploi. C'est pour nous un pas de plus dans l'accompagnement local et une manière forte d'être une banque au plus près des besoins des territoires dans le Calvados, la Manche et de l'Orne".

Franck HELARY, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, poursuit : "Je suis très heureux aujourd'hui d'inaugurer, un bâtiment visant les plus hauts standards en matière d'immobilier bas carbone. Moins de 1000 kg équivalent CO2 par mètre carré, tout en maximisant le confort des espaces pour les usagers. Ce bâtiment est d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans un équilibre économique permettant de s'inscrire dans les valeurs locatives du marché caennais. Cet objectif a été rendu possible par la définition d'un concept de bâtiment frugal, maximisant le recours au réemploi de matériaux, se raccordant aux sources d'énergies renouvelables, produisant de l'énergie, bâti en structure bois en limitant l'usage du béton. Cet exploit a été mis en oeuvre par des entreprises de la région à plus de 85%".

Delphine JEAN, Présidente de Foncim, conclut : "Nous sommes heureux et honorés d'avoir eu la belle opportunité de réaliser cette copromotion avec le Crédit Agricole Immobilier. Nous avons mis en marche depuis deux ans une démarche RSE au sein de notre entreprise et ce projet nous tenait vraiment à coeur. Nous remercions le Crédit Agricole de nous avoir fait confiance dans la construction de ce programme novateur. Je félicite également les entreprises partenaires et les compagnons qui ont oeuvré sur ce chantier et les salue pour la qualité de l'ouvrage terminé".