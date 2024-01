Ouinex obtient l'enregistrement VASP de l'autorité polonaise KNF, ouvrant la voie d'une expansion européenne

(Boursier.com) — Ouinex , une plateforme de trading d'actifs numériques sécurisée dédiée au traders actifs, est ravie d'annoncer qu'elle a réussi à obtenir l'enregistrement de fournisseur de services d'actifs numériques (VASP) de l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF).

Cette étape importante ouvre la voie à Ouinex pour étendre ses services sur le marché européen, créant ainsi les bases d'une croissance certaine.

"L'approbation de la KNF survient à un moment crucial pour Ouinex, en phase avec la vision stratégique de l'entreprise visant à établir une présence européenne robuste... Cette réalisation ne signifie pas seulement une reconnaissance réglementaire, mais souligne également l'engagement de Ouinex envers la conformité et le respect des normes les plus élevées de l'industrie", commente l'établissement.

Ilies Larbi, PDG et fondateur, fort de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers et d'un bilan avéré de croissance dans des environnements réglementaires complexes, a commenté : "L'enregistrement VASP en Pologne est une grande réalisation et une première étape en Europe pour nous, alors que nous anticipons la mise en oeuvre de la réglementation européenne sur les crypto-actifs (MiCA) fin 2024." Il a ajouté : "L'acceptation des régulations est cruciale pour les opérations et les utilisateurs de Ouinex. Nous travaillons activement à l'obtention de licences supplémentaires au sein de l'Union européenne et à l'international."