OuiLive a levé 300.000 euros auprès de Bpifrance

(Boursier.com) — En cette période de tension pour le monde du capital-risque et alors que les financements se raréfient pour l'écosystème tech hexagonal, OuiLive, jeune startup française en hypercroissance dans les secteurs RH & RSE depuis le lancement début 2021 de sa solution de Challenges connectés, annonce aujourd'hui officiellement avoir levé 300.000 euros auprès de Bpifrance. Ce financement établi sous forme d'un Prêt Innovation et Prêt Amorçage Recherche & Développement va permettre à OuiLive de financer le recrutement de profils clés (développeurs seniors et commerciaux), d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et in fine de prendre le leadership sur le marché français des Challenges pour entreprises.