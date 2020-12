Ostrum AM renforce sa politique de sortie du secteur charbon

(Boursier.com) — Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers met à jour sa politique de sortie du secteur charbon et détaille ses engagements pour les années à venir.

Consciente de l'urgence climatique et de sa responsabilité en tant qu'investisseur de premier plan, Ostrum Asset Management renforce sa stratégie de sortie du secteur charbon et annonce sa volonté de réduire son exposition charbon à zéro d'ici 2030 pour l'OCDE et 2040 pour les pays hors OCDE.

Après la mise en place de sa première politique d'exclusion charbon dès 2018 renforcée en 2019, Ostrum Asset Management accentue aujourd'hui sa stratégie en prenant de nouvelles mesures et en l'appliquant, selon un calendrier défini, à l'ensemble des fonds ouverts qu'elle gère et à tous ses mandats et fonds dédiés (sauf indication contraire de ses clients) :

1. Ostrum AM n'investira plus dans les entreprises qui développent de nouveaux projets charbon. Cette politique sera mise en oeuvre au 1er janvier 2021 pour les investissements, et avec un délai de 6 mois, dans des conditions normales de marché, pour les désinvestissements du capital des entreprises concernées.

2. Ostrum AM n'investira plus dans les entreprises qui n'auront pas défini, en 2021, un plan de sortie du charbon en ligne avec les accords de Paris. Les entreprises qui n'auraient pas déjà de plan de sortie dès 2020 seront averties de ce délai par le biais de la politique d'engagement individuel d'Ostrum AM. L'arrêt des investissements se fera à partir du 1er janvier 2022, avec un délai de 6 mois prévu pour les sorties de stocks et dans des conditions normales de marché. Cet élément est donc un axe d'engagement et de dialogue fort qu'Ostrum AM entend mener avec les entreprises.

3. Ostrum AM n'investit plus depuis juin 2019, (avec un désinvestissement définitif d'ici juin 2021) dans les entreprises qui tirent plus de 25% de leurs revenus du charbon. Ce seuil d'exclusion sera par ailleurs revu d'ici fin 2021.

4. Les émetteurs charbon qui ne seraient pas écartés avec les critères précédents seront exclus à partir du 1er janvier 2021 s'ils dépassent les autres seuils mis en place par la GCEL (Global Coal Exit List) 2019 (avec un désinvestissement en 6 mois).

Cette politique n'est pas figée et Ostrum AM adaptera ces seuils d'exclusion dans le temps.

Elle s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la Place de Paris sur la sortie du charbon et de celui de ses deux groupes actionnaires, Natixis et La Banque Postale.

Société engagée auprès de ses clients et dans son écosystème, Ostrum AM a participé récemment à la réalisation du livre blanc sur la sortie du charbon, initiée par l'AFG, qui incite les sociétés de gestion à mettre en place rapidement une politique en ce sens. Par ailleurs, Ostrum AM fournit les indicateurs carbone de ses portefeuilles en adéquation avec les recommandations de la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) et a développé une méthodologie permettant de montrer l'alignement des portefeuilles avec les scénarios de température du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat).

Nathalie Pistre, Directrice Recherche et ISR d'Ostrum AM, a déclaré : "Le renforcement de notre stratégie de sortie charbon marque aujourd'hui une nouvelle étape de notre contribution au défi climatique et de notre démarche de gérant responsable. Nous accompagnons également nos clients dans la mise en place de leur politique climat, tant par des mesures adaptées que par des propositions de gestion leur permettant de démontrer leurs engagements".