Ostrum AM reçoit le Label ISR pour deux de ses fonds obligataires et renforce sa position de gérant responsable

(Boursier.com) — Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, obtient le Label ISR1 français, pour deux de ses fonds obligataires, qui représentent plus de 1 milliard d'Euros d'encours.

Le fonds Ostrum SRI Obli 3-5 ans est un des 1er fonds investi en obligations souveraines et quasi-souveraines à être labellisé en France. En obtenant également le Label ISR, le fonds Ostrum SRI Euro Agreggate devient l'un des rares fonds aggregate labellisé, et le plus important en termes d'encours avec 870,7 millions d'euros sous gestion. Les deux fonds sont soumis au nouveau référentiel du Label, qui vient améliorer les exigences de transparence vis-à-vis des investisseurs d'une part, et celles portant sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Une démarche globale d'investisseur responsable

Gérant d'actifs engagé, ces nouvelles labellisations s'inscrivent dans la démarche globale d'investisseur responsable de Ostrum AM. Celle-ci se traduit concrètement par l'intégration de la matérialité des facteurs ESG dans 100% de ses analyses fondamentales et par ses politiques sectorielles et d'exclusions, notamment sur le tabac et le charbon, ainsi que par une consolidation de sa politique d'engagement. Ostrum AM gère près d'une trentaine de fonds ouverts et dédiés labellisés pour un total de plus de 54 milliards d'encours sous gestion. Aujourd'hui, 92% des encours en fonds ouverts labellisables ont obtenu le Label ISR. La société de gestion a pour objectif d'obtenir le Label ISR pour 100% de ses encours en fonds ouverts labellisables d'ici fin 2022.

Accompagner la politique ESG des investisseurs institutionnels

En complément de sa politique de labellisation ISR, Ostrum AM accompagne et éclaire ses clients dans leur réflexion, afin de construire avec eux une politique ESG, qui concilie responsabilité fiduciaire, vis-à-vis de leurs propres clients, et leur responsabilité d'investisseur. Ostrum AM propose ainsi la labellisation des mandats de gestion et fonds dédiés, à la demande de ses clients.

Alexandre Caminade, Directeur gestions taux globaux agreggate et total return Ostrum AM, déclare : "Avec ces deux nouveaux Labels ISR, nous affirmons encore notre engagement pour une gestion plus responsable et notre capacité à accompagner nos clients dans leur stratégie ESG à 360 degrés : de la définition de leur politique ESG à l'application de la réglementation en passant par la labellisation, à leur demande, de leurs fonds dédiés ou mandats."