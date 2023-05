Ostrum AM annonce la nomination d'Axel Botte en tant que Directeur de la stratégie marchés

(Boursier.com) — Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination d'Axel Botte en tant que Directeur de la stratégie marchés. Il était auparavant stratégiste international dans cette même équipe.

Axel Botte prend la tête de l'équipe stratégie marchés, qui est composée de : Zouhoure Bousbih, stratégiste pays émergents et Aline Goupil-Raguénès, stratégiste pays développés, toutes deux membres de l'équipe depuis 2018. Le recrutement d'un nouveau stratégiste international est en cours. Axel Botte reporte directement à Ibrahima Kobar, Directeur des gestions obligataires, de la structuration et des recherches, et membre du comité exécutif d'Ostrum AM.

Au sein d'Ostrum AM, l'équipe Stratégie marchés a pour missions principales de déterminer un scénario macroéconomique conjoncturel et financier pour accompagner les équipes de gestion active fondamentale dans leurs recommandations de stratégies et d'allocation d'actifs, ainsi que de fournir une recherche interne pointue top-down venant nourrir les convictions des gérants.

Ibrahima Kobar, Directeur des gestions obligataires, de la structuration et des recherches chez Ostrum AM a déclaré : "Nous sommes ravis de ce nouvel horizon professionnel pour Axel au sein d'Ostrum AM. Son expérience de la gestion d'actifs et son expertise pointue en stratégie des marchés internationaux, constituent des atouts majeurs pour répondre aux exigences de nos clients institutionnels."

Axel Botte a débuté sa carrière en 2000 chez Axa IM en tant qu'économiste, puis il a ensuite occupé la fonction de stratégiste actions entre 2002 et 2006. En 2007, il est nommé à la tête du pôle de stratégie taux au sein du département de Stratégie d'Investissement de la société de gestion. En 2010, Axel Botte rejoint Ostrum AM, en tant que Stratégiste international, où il travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion obligataires sur des thèmes spécifiques, tels que les taux d'intérêt, les obligations d'État des marchés développés, les emprunts indexés sur l'inflation, et le crédit.

Axel Botte est titulaire d'un DEA de l'Université de Cergy-Pontoise en Stratégies Industrielles et Financières et Économétrie.