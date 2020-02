Ossiam obtient le label ISR pour ses 4 fonds ESG

(Boursier.com) — Ossiam, société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers, annonce l'obtention du label ISR, délivré par EY France pour sa gamme de fonds ESG.

L'offre ESG d'Ossiam, dont le premier fonds a été lancé en 2016, totalisait un encours sous gestion de 770 millions d'euros à fin décembre 2019.

Créé et soutenu par le ministère des Finances, ce label distingue des produits de placement qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental. Pour obtenir le label ISR, le fonds doit respecter une série de critères répartis en six thèmes définis par arrêté :

- les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds,

- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG mise en oeuvre par les entreprises dans lesquelles le fonds investit,

- la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille,

- la politique d'engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (vote et dialogue),

- la transparence de gestion du fonds,

- la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.

Attribué au terme d'un audit mené par des organismes indépendants, le label ISR constitue un repère pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

"Cette labellisation récompense l'engagement et la qualité du travail de nos équipes en matière de gestion ESG.

Depuis sa création, Ossiam est animée par une forte sensibilité aux enjeux du développement durable. Les problématiques ESG occupent ainsi une place centrale dans l'élaboration de nos stratégies", souligne Bruno Poulin, Président d'Ossiam.

Liste des fonds labellisés :

- Ossiam US Minimum Variance ESG NR

- Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF

- Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF

- Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF.