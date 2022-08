Orus lève 5 ME

(Boursier.com) — Moins d'un an après sa création, Orus - la néo-assurance à destination des TPE/PME - a levé 5 ME auprès de Frst, Partech, Portage Ventures et d'une vingtaine de Business Angels tels que Pierre-Olivier Desaulle (ex-CEO de Hiscox Europe), Raphaël Vullierme (CEO de Luko), Christophe Triquet (ex-fondateur de MeilleureAssurance) ou encore Arthur Waller (CEO de Pennylane).

Ce premier tour de table va permettre à la start-up de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année pour accélérer son développement commercial et lancer de nouveaux produits...